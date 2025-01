Universidad Católica tuvo su debut en la Copa Chile 2025 y lo hizo de gran manera, derrotando a Everton de Viña del Mar en un partido trabado que contó con más de una polémica en el desarrollo del juego.

Uno que sacó la voz tras el triunfo del cuadro cruzado fue Branco Ampuero, pieza fundamental para Tiago Nunes en el armado del equipo y quien se ha consolidado en las últimas temporadas como un bastión de la defensa cruzada.

El defensor central de la UC está contento tras el triunfo ante el cuadro viñamarino: “Feliz por empezar con el pie derecho en esta Copa Chile y el balance es positivo luego de la buena pretemporada que habíamos hecho”, dijo.

La UC derrotó a Everton por la cuenta mínima. | Foto: Photosport

Eso sí, no todo es alegría: el jugador reclamó con dureza a la ANFP por un gol que no fue validado a la UC y que bien podría haber tenido otro destino si hubiese VAR, sistema que no estará disponible en la fase de grupos del certamen nacional.

“Es una pena que la ANFP no tenga VAR. Todos los equipos que participan añoran con clasificar a la Copa Libertadores y la ANFP está al debe. Es un torneo que respaldan ellos, debería tener sí o sí la revisión por todo lo que está en juego”, apuntó.

Lo cierto es que no habrá VAR en la fase de grupos de la Copa Chile 2025 y los árbitros tendrán que estar muy atentos para evitar polémicas como las que sucedieron en el día de ayer en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La UC vuelve a la cancha

La UC volverá a la cancha el próximo sábado 2 de febrero cuando tenga que enfrentar a las 8:30 de la noche a San Luis de Quillota en calidad de visitante por la segunda jornada de la Copa Chile.