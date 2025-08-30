Universidad Católica tuvo hoy un duelo importante por la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se veían las caras ante Cobresal en un compromiso crucial, en el que los dirigidos por Daniel Garnero sumaron tres puntos claves tras imponerse por 2-1

Tras lo que fue este duelo, el delantero Clemente Montes habló con TNT Sports y deslogosó este importante triunfo para los ‘Cruzados’, que suman puntos claves en la lucha de competencias internacionales.

“El segundo tiempo se hizo un partido muy de ida y vuelta, pero contento de llevar estos tres puntos en casa y mantener el invicto, que después de tantos años volvemos acá”, parte señalando Montes.

El crack de la ‘Franja’ le toma mucho valor a lo que fue este triunfo, ya que fue un duelo de ida y vuelta, la que se hizo más que intenso por las necesidades de ambos, la que terminó siendo un triunfo para los locales

Montes reveló la razón de la remontada de la UC | Foto: Photosport

“Igual su gol fue una contra, nosotros estamos llegando bastante, sobretodo en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue más de contra, para mí quizás era más rotar la pelota más rápido, nos faltaba jugar más por mi lado, jugar mano a mano y ahí hicimos más daño. En el segundo tiempo se desarmó todo, se hizo duro, ida y vuelta”, declaró.

Montes y la clave para revertir el resultado

Finalmente, Montes habló de lo que fue la gran clave del equipo para poder revertir este marcador, en la que agradece de la gran inyección que le entregó el público y además, dio a conocer del café cargado que les dio Daniel Garnero en el camarín.

“La gente empujó mucho y nosotros lo sentimos, obviamente en el entretiempo nos dijimos que había que dar vuelta este resultado, en el balón parado estamos bien fuerte y de hecho los dos goles fueron de eso, así que muy bien por el equipo en ese sentido, también mejorar en la parte de juego, porque terminamos sufriendo mucho al final de los partidos, eso hay que corregirlo“, cerró.