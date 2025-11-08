Universidad Católica atraviesa un tramo crucial de la temporada 2025 en la Liga de Primera, buscando sumar unidades que le permitan quedarse con el tan ansiado Chile 2.

La derrota en el último partido a manos de O’Higgins en el Claro Arena fue un duro batacazo que ha generado presión sobre el cuerpo técnico liderado por Daniel Garnero.

Ahora, los Cruzados deberán dar vuelta la página y medirse ante Deportes La Serena, equipo que sigue luchando por la permanencia en Primera División. La importancia del encuentro radica en sumar puntos y recuperar confianza de cara a la recta final del torneo.

Para este duelo, Garnero contará con dos regresos claves: el colombiano Jhojan Valencia y el delantero Fernando Zampedri. Además, el DT se la jugó incluyendo desde el arranque al juvenil Ignacio “Nacho” Pérez, demostrando confianza en la proyección del joven jugador.

Los hinchas de la Franja celebran el regreso del Toro | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La formación de la UC ante Deportes La Serena:

La alineación de la UC es con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Ignacio Pérez y Alfred Canales en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque.

¿A qué hora es el partido entre Deportes La Serena y la UC por la Liga de Primera?

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad Católica será este sábado 8 de noviembre a las 12:30 horas en el Estadio La Portada.