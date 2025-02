Universidad Católica no tuvo para nada un debut sencillo ante Audax Italiano en la Liga de Primera 2025 , pero los del director técnico brasileño Tiago Nunes, quien se encontraba suspendido, lo sacaron adelante y derrotaron por 3 a 1 a los de La Florida, quedándose con los primeros tres puntos del torneo.

Uno de los refuerzos que fue de la partida ante los itálicos fue Eduard Bello, venezolano que llegó en condición de préstamo a la UC proveniente de Barcelona de Guayaquil, pero el futbolista de 29 años no pudo demostrar todo su talento en el Estadio Santa Laura.

Por su bajo nivel mostrado en el recinto deportivo de la comuna de Independencia, cuando el reloj marcaba el minuto 71, el ex Deportes Antofagasta fue reemplazado por el extremo Francisco Arancibia.

Bello espera demostrar el talento con el que deslumbró en los Pumas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Cristian Caamaño no aprueba el debut oficial de Eduard Bello en la UC

Pese al triunfo de los Cruzados ante los de Juan José Ribera, el periodista Cristian Caamaño en el programa Puntapié Inicial salió a criticar lo que fue el estreno de Bello en el certamen nacional.

“¿Por qué vamos a esperar algo distinto de Bello más allá de su condición de seleccionado venezolano? Tenía una campaña paupérrima, donde casi no jugó en Barcelona de Guayaquil”, recordó.

“Lo único que se le pide a Bello es que sea desequilibrante en el mano a mano y eso no lo tiene, por ahora no lo ha mostrado. A él no le pidan ser el definidor en el área, pídanle velocidad y mano mano y hasta ahora es un jugador que no está pasando la prueba”, concluyó Caamaño.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El siguiente encuentro de la UC será contra Coquimbo Unido por la segunda fecha de Primera División. Se jugará el sábado 22 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.