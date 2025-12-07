Universidad Católica logró una tremenda victoria en la última fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ vencieron por 2-1 a Unión La Calera y aseguraron su cupo al Chile 2.

Este logro le permite a los dirigidos por Daniel Garnero poder disputar lo que será la Copa Libertadores 2026, desafío para el que el conjunto de la ‘Franja’ esperará poder prepararse con todo.

Tras alcanzar este objetivo de que la UC vuelva a disputar esta importante competencia internacional para el 2026, el elenco de la precordillera también aseguró su participación en una nueva competición para el próximo año.

La UC disputará la Supercopa 2026

En las últimas horas, el presidente de los ‘Cruzados’ Juan Tagle ocupó su cuenta de ‘X’ para darle la gran noticia a los fanáticos de la UC, recordando que el equipo de Daniel Garnero disputará un nuevo título y este será la Supercopa 2026.

La UC disputará una nueva competición | Foto: Photosport

“Buen día cruzados. Ayer no solo entramos a fase de grupos de la Copa Libertadores, sino también el derecho a jugar la Supercopa en Enero con Coquimbo, Limache y Huachipato en enero. Que lindo cierre ayer de un año 2025 histórico, en el que inauguramos nuestra nueva casa Claro Arena”, señaló.

La Universidad Católica luchará por este título para inicios de 2026, en la que se disputará un cuadrangular con duelos de ronda directa, en la que también estará presente Coquimbo Unido, Deportes Limache y Huachipato.

Es así como la UC tiene así un nuevo gran objetivo para el próximo año, en donde el equipo de Daniel Garnero tendrá que afrontar la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile, Copa de la Liga y la Supercopa.

En Síntesis…