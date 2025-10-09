Este jueves vuelve la acción en la Liga de Primera con un compromiso pendiente, donde Universidad Católica tendrá que recibir en el remozado Claro Arena la visita de Ñublense con la misión de quedarse con los tres puntos.

Daniel Garnero y sus dirigidos saben que el partido ante los chillanejos es de suma importancia pensando en el objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, por lo que la UC debe rematar entre el segundo y tercer lugar de la tabla.

El Toro va por más goles en la UC esta noche. | Foto: Photosport

Lamentablemente para el DT, no podrá contar con la presencia de jugadores como Clemente Montes, quien se encuentra bajo las órdenes de Sebastián Miranda de cara al amistoso entre La Roja y Perú a disputarse el día de mañana.

En su reemplazo, el técnico argentino estaría pensando en Eduard Bello o Diego Corral en el frente de ataque, quienes acompañarán a Fernando Zampedri y Diego Valencia en busca de abrir el marcador para el cuadro cruzado.

La mesa está servida para Universidad Católica y, en caso de derrotar hoy día al cuadro de la Región de Ñuble, alcanzará la segunda posición de la Liga de Primera 2025 y momentáneamente el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

La posible formación de la UC

Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Cristián Cuevas en el mediocampo; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Eduard Bello (o Diego Corral) en delantera.