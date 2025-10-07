Vicente Cárcamo es catalogado por los distintos entrenadores de Universidad Católica como una de las figuras más talentosas y prometedoras de la cantera de Los Cruzados.

Como volante creativo o mediapunta, ha destacado consistentemente en las divisiones inferiores de la Franja por su gran habilidad en el uno contra uno y su capacidad para generar peligro en el área rival.

A pesar de haber participado en varios entrenamientos con el plantel de honor, la hinchada precordillerana aún espera con expectación el debut en el profesionalismo de la joya de la Proyección.

Vicente Cárcamo podría estar entre los citados en la UC | FOTO: Universidad Católica

Daniel Garnero alaba a más no poder a Vicente Cárcamo

Desde su llegada a la banca de la UC, el técnico Daniel Garnero ha manifestado su intención de darles un espacio y una progresión real a los talentos formados en casa.

Ahora, el equipo se prepara para un desafío de alta complejidad este jueves: recibir a Ñublense en el Claro Arena, en un partido que puede resultar clave en la recta final de la Liga de Primera 2025.

Es en este escenario de máxima exigencia, el estratega de la UC profundizó en conferencia de prensa en los grandes atributos de Cárcamo. “Lo que tiene Vicente Cárcamo es un desequilibrio individual muy importante, en eso saca ventaja y está encima de la media. En las otras veces que venía, si tenía muchas referencias pero no lograba esa realidad”, manifestó.

Finalmente, el entrenador dejó la puerta más que abierta para el esperado estreno del canterano: “En este último tiempo, lo veo más tranquilo, más ordenado, más maduro. Va entendiendo algunas cosas que tiene ese paso de venir de inferiores al Primer Equipo. Tiene grandes chances de tener participación en este próximo partido”, concluyó.