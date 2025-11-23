Universidad Católica sacó adelante un partido bravo en el día de ayer, donde superó a Palestino por 2-1 y mantiene más viva que nunca la ilusión de meterse a la próxima edición de la Copa Libertadores de América como Chile 2.

El compromiso se presentó favorable para los cruzados cuando Fernando Zampedri abrió la cuenta en el primer tiempo, pero todo se complicó cuando Junior Marabel anotó el 1-1 transitorio para el conjunto árabe.

Ganó la UC ayer. | Foto: Photosport

Cuando la desesperación empezaba a entrar en los hinchas de la UC en el Claro Arena, apareció una jugada brillante de Eduard Bello que culminó con un golazo que dejó la duda instalada: ¿Fue centro o le pegó al arco?

Fue el propio jugador venezolano quien, una vez finalizado el encuentro, contó la firme sobre qué buscaba con su tiro: “Hay que ser sincero: busqué el centro, le pegué incómodo y salió al arco. Gol es gol…”, dijo.

Lo cierto es que, más allá de la intención de Eduard Bello, Universidad Católica logró tres puntos importantes que lo dejan muy cerca de ser el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América y ahora reza por un empate entre la U y O’Higgins para mantener distancias con sus perseguidores.

En síntesis

Universidad Católica derrotó a Palestino por 2-1.

La UC se encuentra en el segundo lugar de la tabla de ubicaciones de la Liga de Primera 2025.