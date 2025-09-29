El partido amistoso ‘Adiós capitanes’ que se disputó el día de ayer en el Claro Arena de Universidad Católica casi terminó en tragedia cuando, en el primer tiempo, el histórico ex portero Patricio Toledo cayó desplomado en el campo de juego.

El ex arquero de la UC, el fútbol chileno y La Roja tuvo que ser llevado de emergencia a un centro asistencial, donde evoluciona de manera positiva tras el gran susto que le dio a los hinchas presentes y a su familia.

Momento de tensión se vivió en el Claro Arena. | Foto: Photosport

Juan Tagle, presidente de Cruzados, visitó al ex jugador en la Clínica Universidad de los Andes y habló: “Estamos agradecidos por la reacción que hubo por parte del equipo médico de emergencia. Fue una situación grave que quizás, sin atención médica, podría haber terminado de la peor manera”, dijo.

“La evolución fue muy favorable. Sigue estando en cuidado, pero está consciente, estable, hablando y plenamente consciente de lo que sucedió. La vida es así, se va en un minuto”, complementó.

Tagle no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer al público presente: “Destacar también la reacción del público, el respeto que hubo. Se esperó eso, así que mucha gente que participo en esto… creo que hay una señal divina en el Claro Arena, tuvimos una intervención divina para que Pato esté bien”, cerró.

Hoy podría haber novedades

Durante el transcurso del día se esperan más noticias sobre el estado de salud de Patricio Toledo, quien se encuentra en observación y bajo intensos cuidados tras lo sucedido en el Claro Arena.