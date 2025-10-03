Universidad Católica puede suspirar: Patricio Toledo fue dado de alta. El emblema de la institución superó el infarto al corazón que lo tuvo luchando entre la vida y la muerte.

Ante ello, el mítico portero de la UC rompió el silencio y agradeció a todos los que estuvieron con él en el complejo momento. Y cómo no, le envió un mensaje al club de sus amores.

En conversación con las redes oficiales de la institución, el campeón con el elenco precordillerano reaccionó al apoyo que tuvo tras su incidente. Preocupó a los fanáticos en pleno partido amistoso.

“No saben la felicidad que siento. Quiero agradecer todo ese cariño, esa buena onda y la energía que me mandaron cuando lamentablemente sufrí este accidente“, indicó en primera instancia.

Luego, agregó sobre los fanáticos de la UC: “Ustedes son unos ángeles que permitieron que de una u otra manera con sus oraciones nuevamente estuviera con vida“.

Fue en tal punto que se desahogó y le juró lealtad al equipo que lo llevó a la cima. “Para mí (Universidad) Católica es mi vida, la tengo en el corazón y será siempre así. Gracias. Gracias totales“, cerró.

Patricio Toledo superó su infarto y alivió a Universidad Católica. (Créditos: Photosport)

El mensaje de Patricio Toledo a los hinchas de Universidad Católica