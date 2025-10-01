Una jornada que prometía ser una fiesta de nostalgia y agradecimiento en San Carlos de Apoquindo se tiñó de preocupación y angustia en un abrir y cerrar de ojos.

El exarquero de Universidad Católica y la Selección Chilena, Patricio Toledo, sufrió un infarto agudo de miocardio mientras participaba en el evento de despedida “Adiós Capitanes”, organizado para homenajear a tres ídolos recientes del club: Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

Tras la enorme conmoción inicial, donde el “Pato” fue atendido de urgencia en la cancha y trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes, las noticias más recientes traen un profundo alivio.

Esposa de Pato Toledo da nuevas y alentadoras noticias

Su esposa, Elizabeth Serrano Zavala, en conversación con Bolavip Chile, dio a conocer que Patricio Toledo se encuentra fuera de riesgo vital y ya ha comenzado a dar sus primeros y esperanzadores pasos en su recuperación.

“Ahora en la mañana lo sentaron, lo hicieron caminar, está fuera de riesgo vital. Va a empezar con su rehabilitación cardiovascular”, detalló Serrano.

Con un tono de cauto optimismo, su esposa señaló que el proceso avanza positivamente y que el cariño recibido ha sido fundamental.

Minutos antes a la lamentable situación de Patricio Toledo en el Adiós Capitanes | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Vamos paso a paso, todos los días vamos mejorando un poquito que es lo importante. Vamos por un buen camino y un buen augurio”, sentenció.

De esta manera, el mundo del fútbol, que se había unido en una cadena de oración y mensajes de apoyo, hoy celebra las buenas noticias sobre la salud de uno de sus grandes referentes, esperando con ansias el momento de volver a ver al “Pato” Toledo completamente recuperado.