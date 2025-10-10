Universidad Católica obtuvo un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se impusieron por 1-0 ante Ñublense de Chillán y sumaron tres puntos cruciales en lo que es su lucha por el Chile 2 en este cierre de torneo.

Después de lo que fue este partido, el DT Daniel Garnero conversó con la prensa en conferencia de prensa, en la que se le consultó por el debut del joven, Vicente Cárcamo, a quien destacó, pero dejó un importante mensaje a los hinchas respecto al jugador.

“Nosotros estamos muy contentos de que Vicente tenga la posibilidad de empezar a participar, es un chico que tiene que ir de a poco, es un joven, escucho mucho ruido alrededor de él y eso quizás no es lo mejor”, parte señalando Garnero.

Agregando a esto, el estratega no duda de que Cárcamo posee de importantes condiciones futbolísticas, pero que se debe ir trabajando de buena forma con el equipo y así seguir teniendo oportunidades que le permitan ir consolidándose.

Cárcamo tuvo su debut en la UC | Foto: Photosport

“Tiene que ir de a poquito, entró muy bien, es un jugador que tiene un desequilibrio muy bueno en lo individual, por encima de la media, si él está bien, elige buenos lugares y pone a disposición del equipo su juego, será una pieza importante para el plantel”, declaró.

Garnero proyecta la recta final del torneo

Concluyendo, Garnero habló de lo que será esta parte final del torneo chileno, en la indica que el equipo no puede bajar la guardia para lograr así su objetivo de conseguir el cupo a Chile 2 y que para eso, deberán seguir trabajando firmemente pensando en los próximos duelos.

“Empezaremos a pensar en los rivales que tenemos, este partido era importante ganar para tener grandes aspiraciones en esta recta final que se nos viene, se nos van a venir partidos difíciles, pero si estamos bien podremos competir y poder sacar los resultados que buscamos”, cerró.