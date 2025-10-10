Universidad Católica logró una victoria ajustada por 1-0 ante Ñublense de Chillán en el Claro Arena, un triunfo que, aunque importante, dejó varias dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo.

El partido estuvo marcado desde temprano por la expulsión de Osvaldo Bosso en el inicio del primer tiempo, lo que complicó la dinámica de los Diablos Rojos y fue aprovechado por la UC tras el gol del venezolano Eduard Bello.

Pese a las dificultades, Los Cruzados sumaron tres puntos vitales en su lucha por el Chile 2 en este cierre de la Liga de Primera, consolidando su posición en la parte alta de la tabla.

Miguel Ángel Neira no queda del todo conforme con el nivel de la UC

En este escenario, el exfutbolista Miguel Ángel Neira alzó la voz en Bolavip Chile y entregó un análisis crítico sobre el desempeño del cuadro de la Franja.

“Este triunfo da vergüenza, da vergüenza. Se complicó mucho la Católica y Ñublense debió haber empatado el partido. Es tan malo el fútbol chileno que la UC va segunda”, declaró.

Además, el mundialista en España 1982 tuvo palabras para el debut en el profesionalismo de Vicente Cárcamo y le hizo un especial llamado de atención a Daniel Garnero. “Vicente Cárcamo mostró cositas buenas. Ahora tiene que darle confianza el entrenador, pero si no lo cita después que llegan los de la selección muere, muere y lo digo por experiencia”, sentenció.

Vicente Cárcamo junto a su familia en su debut con la UC | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Universidad Católica?

Con la vista puesta en el futuro inmediato, la Universidad Católica deberá concentrarse en su próximo desafío: enfrentará a Everton de Viña del Mar el 19 de octubre a las 15:00 horas, en un compromiso clave para mantener sus opciones en la lucha por los puestos de clasificación internacional.