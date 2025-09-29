Todo el fútbol chileno está muy atento al estado de salud de Patricio Toledo, el exfutbolista que ayer (domingo) sufrió un paro cardiorespiratorio a los 10 minutos del partido amistoso entre históricos de Universidad Católica, en el denominado “Adiós Capitanes”.

El otrora arquero se desplomó en plena cancha del Claro Arena, recibiendo los primeros auxilios de sus mismos compañeros, para luego ser trasladado en ambulancia a la Clínica Universidad de Los Andes.

Ahí fue estabilizado e intervenido para solucionar el problema coronario que generó una muerte súbita, por lo que su estado sigue siendo de gravedad aunque está consciente.

La versión de la familia de Patricio Toledo

Mientras que en su familia, su esposa Elizabeth Serrano ha ido entregando más detalles a través de su cuenta de Instagram, donde le dedicó un mensaje a su marido por medio de una publicación, agradeciendo también el apoyo de los hinchas del fútbol.

“Vamos mi flaquito, Dios está contigo. Eres un gran ser humano, el mejor papá y abuelo. El mejor compañero de vida. Te amamos, tu familia. Gracias a todos por sus mensajes y buenas energías”, escribió la profesora de educación física.

En paralelo a través de una historia en la misma red social, explicó que se vienen 72 horas claves para que Pato Toledo pueda salir del estado crítico.

“Salió de pabellón, hay 72 horas para que salga de su estado crítico. Gracias por su preocupación. Les pido envíen sus mejores energías y oren por él”, publicó Ely Serrano.