Hay preocupación en el fútbol chileno por el estado de salud de un histórico, el exfutbolista Patricio Toledo, quien esta tarde sufrió un paro cardiorespiratorio en pleno partido amistoso entre las leyendas de Universidad Católica en el Claro Arena.

El otrora seleccionado nacional de 63 años fue titular en el “Adiós Capitanes”, evento para despedir a tres emblemas de la UC: Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

Pero a los 10 minutos el arquero se desplomó y encendió las alarmas en la precordillera, mientras que sus compañeros acudieron inmediatamente a los primeros auxilios, como fue el caso de Gerardo Reinoso.

También intervino el doctor Fernando Yáñez que se encontraba en el lugar, pero finalmente Pato Toledo tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano en San Carlos de Apoquindo.

Más tarde el club a través de sus redes sociales dio a conocer la primera información oficial sobre su estado de salud, que también se informó por los altoparlantes en el recinto deportivo, para así continuar con el evento.

La versión de la clínica sobre el estado de salud de Patricio Toledo

Pero a los minutos salió a hablar el jefe de urgencia de la Clínica Universidad de Los Andes, Luis Herrada, quien en rueda de prensa indicó que el estado del portero es de extrema gravedad.

“Efectivamente hoy día recibimos a Patricio Toledo en el servicio de urgencia de la clínica, en una situación tremendamente grave. Tuvo un paro cardiorespiratorio frente a 15 mil personas en el estadio”, comenzó diciendo.

“En este momento él está en una situación muy compleja, entendiendo que efectivamente este paro cardiorespiratorio si bien se resolvió en el inicio con un dispositivo que se llama DEA, que tenían disponibles los equipos de reanimación en el lugar, todavía tiene una segunda parte que es resolver el problema coronario que es lo que están haciendo ahora nuestros cardiólogos”, indicó el profesional de la salud.

“En este momento su estado es de extrema gravedad y esperamos que en las próximas horas podamos dar más noticias de lo que sigue”, agregó.

Patricio Toledo recibió los primeros auxilios en la cancha del Claro Arena. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En la misma línea, Herrada explicó de qué se trata la intervención que le están realizando a Toledo los equipos médicos de la clínica antes nombrada.

“General la muerte súbita se da cuando una arteria del corazón se tapa y lo que hay que hacer ahora básicamente en este pabellón es intentar destapar esta arteria. Es decir, el paciente en este momento está en una situación de extrema gravedad porque su corazón está en riesgo en este momento”, transparentó el médico encargado.