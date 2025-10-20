El delantero de la Universidad Católica, Fernando Zampedri sin duda que ha dejado una gran huella dentro del club y no solo con lo que han sido sus goles, en donde es el goleador histórico de la institución, si no que también de lo que fue el memorable tetracampeonato.

Ante lo que fueron esos logros, el ‘Toro’ conversó hace unos días con el canal ‘Minuto 90’ en Youtube, en la que fue consultado con que equipo del tetracampeonato se queda, en la que no dudó en su respuesta de escoger al equipo del 2020.

“Yo creo que con (Ariel) Holan en el primer año que vino, jugabamos muy bien, éramos muy superiores, yo me quedo con ese (equipo)”, partió señalando Zampedri.

Siguiendo en su explicación, el máximo goleador de los ‘Cruzados’ remarca en que el equipo de dicha temporada fue muy contundente, de todas formas, siente que la temporada 2021 igual fue positiva, pero contó con situaciones no muy gratas.

Zampedri escoge a la UC del 2020 | Foto: Photosport

“Fuimos muy constantes durante todo el año, tuvimos un gran año, en el 2021 igual salimos campeones, pero habíamos dejado un técnico, en la segunda ronda tuvimos a otro y nos costó”, declara.

Finalmente, Zampedri confirmó su decisión de quedarse con el equipo de la Universidad Católica en el 2021, la que sin duda marcó un importante hito dentro del fútbol chileno con su enorme contundencia.

“Volvimos a salir campeones (2021), pero no fue exitoso todo el año, yo creo que el 2020 fue el mejor”, cerró.