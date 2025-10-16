Universidad Católica se entrena pensando en el compromiso ante Everton de Viña del Mar de este fin de semana, donde los Cruzados buscarán los tres puntos para mantenerse vivos en la lucha por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

Daniel Garnero deposita su fe en Fernando Zampedri, histórico goleador del conjunto cruzado quien se mantiene vigente y espera ser la carta goleadora no solo para este domingo, sino que también para más adelante.

Zampedri quiere seguir en la UC. | Foto: Photosport

Así lo evidenció en conversación con Minuto 90, donde reconoció que termina contrato luego, pero que quiere estirar su vínculo con el conjunto precordillerano: “Hoy mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya problemas para continuar”, dijo.

“Ojalá que sí. Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va haber problema para eso”, agregó ante la consulta por su futuro en Universidad Católica.

Zampedri, incluso, reconoce que ha rechazado numerosas ofertas para seguir vinculado a la UC: “En cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre la hemos rechazado por el cariño que nosotros tenemos acá, y eso no lo vamos a conseguir en ningún lado. Eso es difícil de conseguir”, remató.

Los números de Fernando Zampedri en la UC

El argentino naturalizado chileno ha disputado 219 partidos con Universidad Católica contando Campeonato Nacional, Copa Sudamericana, Copa Chile, Copa Libertadores de América y Supercopa. Totaliza 134 goles, 11 asistencias y casi 20.000 minutos en cancha.