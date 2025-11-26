Universidad Católica solo tiene mente para pensar en los dos partidos de la Liga de Primera 2025 que le restan y, para suerte de los Cruzados, ganarlos y clasificar como Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Uno que mira a la distancia lo que sucede con el cuadro cruzado es Guillermo Maripán, figura indiscutible del Torino de Italia y que precisamente fue formado en los pastos de San Carlos de Apoquindo.

Maripán en la mira del Botafogo. | Foto: Photosport

El seleccionado nacional, eso sí, podría cambiar de equipo: el periodista José Tomás Fernández del diario AS informó que un gigante de Brasil estaría tras los pasos del zaguero central que milita en el país de la bota.

Se trata del Botafogo de Río de Janeiro, club que buscaría quedarse con Maripán para la próxima temporada, pero a sabiendas que no será nada fácil, ya que según informa el comunicador, el jugador tendría intenciones y conversaciones avanzadas para seguir en Italia.

Ahora, habrá que esperar a que termine el Brasileirao y se active el Mercado de Fichajes en Brasil, donde lo único cierto es que los clubes brasileños tienen el poderío económico para pelear fichajes con los clubes europeos sin ningún tipo de problema.

