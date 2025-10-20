El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile sigue dando de qué hablar. ¿La razón? Los azules tendrán que disputar el compromiso entremedio de su participación en semifinales de Copa Sudamericana.

Ante ello, Miguel Ángel Neira sacó la voz. El ídolo de la UC conversó con BOLAVIP Chile y sorprendió con su petición: la reprogramación del partido. Fue claro al momento de argumentar.

Según expresó, las autoridades locales deben colaborar para sacar a flote al fútbol chileno. Es una inmejorable oportunidad para que un equipo nacional triunfe fuera de nuestras fronteras.

“Si las temperaturas siguen como están… La programación es horrible, porque no pueden programar a esa hora, con el calor que va a hacer el domingo, yo creo que deberán suspenderlo“, reflexionó.

Luego, agregó: “Hay que darle facilidad a los equipos chilenos. Somos un desastre a nivel internacional en todo. ¿Y por qué no darle la posibilidad a un equipo que está peleando algo importante? Sea el que sea”.

El recordado crack de Universidad Católica le quiere dar una mano a Universidad de Chile. (Photosport)

Se puso la camiseta por Universidad de Chile

Finalmente, el histórico de la UC dejó de lado las confrontaciones y se puso en los zapatos azules. Reiteró su postura: llamó a considerar reprogramar el duelo ante el archirrival.

“Hay que dar las facilidades correspondientes a los equipos chilenos, para que alguna vez ganemos algo. ¿Cuántos años hace que no ganamos nada? Personalmente, creo que deberán suspenderse esa cuestión“, cerró.