Una feroz denuncia remece al fútbol chileno: Gustavo Huerta se cansó del arbitraje y aseguró que hay ayuda a Colo Colo. El DT de Cobresal lanzó una brutal acusación ante los medios.

Tras la caída del elenco minero contra Deportes Limache, el entrenador estalló y aseguró que los jueces perjudican a su equipo. ¿La razón? Porque están compitiendo codo a codo con los albos por un cupo internacional.

En conferencia de prensa, el emblemático estratega lanzó: “El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, pero sí muchas situaciones, jugadas puntuales que nos fueron perjudicando. Pero estamos claros, en esto no hay que ser ilusos…“.

En dicha línea, agregó: “Lo digo abiertamente, sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones (Colo Colo). Hay muchas cosas que se manejan, eso se lo he traspasado a los jugadores”.

En este momento, el conjunto desértico tiene 38 puntos y está consiguiendo pasajes a la Copa Sudamericana. Por su parte, la escuadra capitalina posee 34 unidades y está quedando fuera de dicho certamen internacional.

¿Habrá algún tipo de sanción contra el director técnico? En estos casos, el panorama se torna complejo para él. Habrá que esperar por una eventual citación al Tribunal de Disciplina.

Gustavo Huerta denunció ayuda de los árbitros a Colo Colo. (Photosport)

¿Cuándo juega Cobresal contra Colo Colo?

Cabe destacar que mineros y albos aún tienen que jugar por la segunda rueda de la Liga de Primera 2025. Será válido por la fecha 29 y aún no cuenta con programación oficial. Debiese desarrollarse a fines de noviembre.