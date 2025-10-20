Universidad de Chile tendrá una semana bien movida, toda vez que este jueves debe enfrentar a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y, el domingo, debe visitar a Universidad Católica en el Claro Arena.

La postura del cuadro azul es clara: pidieron suspender el compromiso y encontraron buena respuesta de la ANFP, pero TNT Sports se negó a la reprogramación y tampoco hubo mayor voluntad por parte del cuadro cruzado.

Uno que cree que la U debería tener más descanso para privilegiar lo internacional es Claudio Borghi, quien diálogo con Bolavip Chile y comparó a la U con Lanús: “Lanús no va a jugar, pero no porque no quiera, sino que, porque hay elecciones y no habrá fútbol”, dijo.

Este domingo está programado el Clásico Universitario. | Foto: Photosport

¿Posible suspensión? Borghi es claro: “Siempre hay que ayudar al equipo que anda bien en el ámbito internacional, el problema es que se han suspendido tantos partidos por pequeñas tonteras que hace difícil después seguir haciéndolo”.

“A mí gusto, debería tener una ayuda Universidad de Chile. Y no digo una ayuda especial, digo una ayuda en lo que tiene que ver con el descanso. Viene un mes muy duro y pasas de no jugar un mes a jugar muchos en poco tiempo. Pero bueno, es de sentido común y en Chile no se utiliza mucho”, complementó.

Más allá de la intención de Universidad de Chile de reprogramar el Clásico Universitario, hoy esa opción se ve lejana y lo más probable es que la U tenga que presentarse el domingo 26 de octubre al mediodía en el Claro Arena.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile se encuentra en el quinto lugar de la Liga de Primera 2025 con 42 puntos, detrás de Audax Italiano (43), O’Higgins (44), Universidad Católica (45) y Coquimbo Unido (59). Eso sí los azules tienen un partido pendiente.