El partido ante Deportes La Serena es vital para las aspiraciones de Universidad Católica de seguir peleando en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera 2025 y por el tan ansiado cupo de Chile 2.

Pese a la urgencia de sumar tres puntos, los primeros 45 minutos fueron una muestra de inconsistencia ofensiva del equipo de Daniel Garnero, que no logró traducir su dominio en ocasiones claras de gol.

El 0-0 en el entretiempo, sumado al bajo nivel de juego, encendió la molestia de los hinchas cruzados, quienes descargaron su frustración en redes sociales.

Los hinchas de la UC no quieren saber nada de Eugenio Mena

El principal blanco de las críticas fue el lateral Eugenio Mena, cuestionado por su aporte en ataque y su precisión en los envíos al área.

En plataformas como X (ex Twitter), los comentarios más repetidos apuntaron directamente a su rendimiento: “Ha sacado 80 centros, todos malos”, “No puede sacar un centro bueno”, “Horrible Mena”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Los hinchas Cruzados pierden la paciencia con Eugenio Mena | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los Cruzados exigen una reacción inmediata en el segundo tiempo, esperando una mejora tanto en actitud como en generación ofensiva para evitar que el empate 0-0 complique las aspiraciones del equipo de Garnero.

Los comentarios de los hinchas contra Eugenio Mena: