Universidad Católica se entrena pensando en el Clásico Universitario ante Universidad de Chile, compromiso que se llevará a cabo en el Claro Arena este domingo 26 de octubre por la Fecha 25 de la Liga de Primera.

En primera instancia, el cuadro azul buscó la suspensión del encuentro para privilegiar su participación en las semifinales de la Copa Sudamericana, pero tanto TNT como la UC se negaron a dicha petición.

La UC y la U se miden este domingo en el Claro Arena. | Foto: Photosport

El que explicó por qué no accedió a la reprogramación del Clásico Universitario fue Juan Tagle, presidente de Cruzados: “Tuve una conversación con la gente de la U hace pocos días y le dimos las razones concretas. El equipo viene jugando bien e interrumpir una planificación afecta lo deportivo”, dijo.

“Es un hito para nosotros el clásico universitario del segundo semestre y que se juegue un fin de semana. Lo que más nos solicitó TNT era no postergar. No creo que sea una ventaja deportiva: entre más juegan los equipos, mejor”, complementó.

Así las cosas, Universidad de Chile tendrá que presentarse en la precordillera de la Región Metropolitana este domingo 26 de octubre a las 12:30 de la tarde, día y hora en donde tendrán que hacerse fuertes ante la UC para seguir luchando por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

La UC y la U en la tabla

Universidad Católica marcha en el segundo puesto de la Liga de Primera 2025 con 45 puntos, mientras que la U lo hace en el quinto lugar con 42 unidades. Eso sí, los azules tienen un partido menos que los cruzados.