Universidad Católica ya se prepara para afrontar lo que es la parte final de la temporada, en la que los ‘Cruzados’ tienen como gran objetivo el poder conseguir un cupo a la Copa Libertadores 2026.

El elenco de Daniel Garnero depende de sí mismo para poder conseguir dicho objetivo, en la que espera en estas últimas ocho fechas del torneo sumar la mayor cantidad de puntos posibles y lograr decir presente en la Libertadores.

Ahora, el primer escollo del elenco de la ‘Franja’ será Ñublense de Chillán, a quien enfrentará en un duelo pendiente dentro del torneo nacional, en la que el próximo 9 de octubre deberá recibir en el Estadio Claro Arena.

Para dicho encuentro, la Universidad Católica recibió un importante mazazo, en la que Daniel Garnero no podrá contar con un jugador fundamental dentro de su equipo.

La Roja le da un dolor de cabeza a la UC

El jugador de la Universidad Católica que será baja en su duelo ante Ñublense de Chillán por el torneo nacional será el delantero, Clemente Montes, quien queda descartado para dicho compromiso.

Montes será baja en la UC en duelo clave | Foto: Photosport

¿La razón? un día después del duelo ante los ‘Chillanejos’, la Selección Chilena tendrá un encuentro amistoso ante Perú en La Florida, duelo para el cuál está convocado el delantero de la UC.

Clemente Montes se sumará a los trabajos de la Selección Chilena en los próximos días pensando en el duelo ante Perú, por lo que queda descartado para el duelo de los ‘Cruzados’ ante Ñublense .

De esta forma, Daniel Garnero deberá ver opciones para lo que será dicho compromiso, en la que no contará con Clemente Montes y tampoco cuenta con Juan Francisco Rossel, quien se encuentra con la Selección Chilena sub 20.