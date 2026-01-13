Universidad Católica sigue activa en el mercado de fichajes. Sin embargo, en esta ocasión no hace noticia por una incorporación: se reveló que una de sus promesas ya tiene un nuevo club.

¿De quién se trata? Es seleccionado sudamericano con tan solo 19 años y emigrará rumbo a Deportes Concepción a préstamo. Ante las pocas alternativas en la precordillera, se pulirá en el sur del país.

Ese es el caso de Leenhan Romero. Según detalló Sabes Deportes, el acuerdo entre las instituciones está listo y debiese oficializarse a la brevedad. El negocio está cerrado.

“El venezolano llegará al cuadro lila para colaborar en el minutaje sub-21, hecho que le abrirá más oportunidad en la Primera División del fútbol chileno”, comenzó señalando el medio.

En dicha línea, agregó: “Lejos de ser una prioridad en la UC, los cruzados dan la posibilidad para que el venezolano se desarrolle en la Liga de Primera, esta vez con el elenco lila”.

Leenhan Romero dejará Universidad Católica y partirá a préstamo a Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

La participación de Leenhan Romero en Universidad Católica

Durante la última temporada, la joya venezolana disputó una totalidad de cuatro encuentros con el conjunto de San Carlos de Apoquindo. No registró goles ni asistencias en dichas actuaciones.

Cabe consignar que Leenhan Romero ha sido nominado a su selección a nivel adulto, pero no ha logrado el debut oficial. Fue citado para jugar las Eliminatorias Sudamericanas en 2025.

En resumen: