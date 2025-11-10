El debate por el posible regreso de Juan Martín Lucero a Colo Colo sigue encendiendo discusiones entre hinchas y referentes del club, y uno de los que levantó la voz fue Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, histórico del ‘Cacique’, quien conversó con BOLAVIP para analizar este escenario que podría alterar la planificación deportiva de cara a 2025.

‘Yeyo’ no escondió sus dudas sobre cómo se está evaluando la opción del delantero argentino, especialmente considerando la presión dirigencial y el momento futbolístico del plantel. Para él, este no es un movimiento que pueda tomarse “a la ligera”. “No sé si hay un análisis profundo respecto a las decisiones que vayan tomando los dirigentes. Si lo hacen así nomás, sin mirar bien, no creo que esté tan cerrada la puerta a otras posibilidades”, advirtió sobre el atacante que hoy milita en Fortaleza, club que está cerca del descenso en el Brasileirao.

El exvolante fue claro al señalar que, si Colo Colo pretende dar un golpe en el mercado, debe asegurarse de que el jugador que vuelva esté completamente listo para responder desde el primer día. “Debe haber gente que te responda sin dudas. No se trata de decir ‘ojalá le vaya bien ahora’. Hay que traer a quienes realmente te van a dar resultados”, comentó.

Juan Martín Lucero comienza a sonar como posible refuerzo de Colo Colo, aunque existen dudas sobre su posible retorno (Photosport).

Para Inostroza, el club necesita aplicar un criterio mucho más riguroso en la conformación del plantel, especialmente en un año donde el margen de error será mínimo. “Es un juego donde hay que tener conocimiento de la gente que va a llegar. Hay que analizar bien y contrastar quién puede darle rendimiento inmediato al equipo”, sostuvo el exfutbolista.

Preocupación en Colo Colo por la posible vuelta de Lucero: piden un análisis que aún no existe

Además, remarcó la importancia de revisar la estructura interna del plantel antes de sumar nombres por urgencia o presión mediática. “Si sabemos cómo funciona esto, entendemos que primero hay que identificar necesidades reales. Quiénes van a salir, qué espacios se deben liberar y cómo esos espacios se llenan con seguridad deportiva”, explicó.

El exjugador insistió en que, si Colo Colo quiere resolver con éxito esta ventana de fichajes, no puede repetir errores recientes. “Los que traigan ahora deben ser plenamente responsables del rol que vienen a cumplir. Siempre debe ser así, pero hasta este momento no se ha visto del todo reflejado”, apuntó con honestidad.

La eventual vuelta de Lucero, quien dejó al club en medio de un conflicto contractual, divide al hincha albo. Hay quienes valoran su pasado goleador y otros que recuerdan la forma en que salió del Monumental. Por eso, la mirada analítica de un histórico como Inostroza vuelve a poner sobre la mesa la pregunta clave: ¿es realmente la mejor opción para el proyecto de 2025?

Más allá de deseos o nostalgias, la visión del exfutbolista deja un mensaje claro: Colo Colo necesita decisiones firmes, estudiadas y coherentes si quiere competir a alto nivel. Y, para él, eso pasa por mirar más allá de nombres rimbombantes y enfocarse en el rendimiento real que cada refuerzo puede entregar.