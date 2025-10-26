Universidad de Chile tuvo un complejo primer tiempo en su visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario. El cuadro laico sufrió con la imprecisión de sus defensores en la generación de juego.

Ante tal motivo, en los primeros 45 minutos en el Claro Arena, hubo un futbolista que colmó la paciencia de los hinchas azules. ¿Contra quién se volcó la fanaticada de los universitarios?

Las críticas llegaron en masa para Nicolás Ramírez. El desempeño del zaguero de 28 años no fue tolerado por los seguidores de Universidad de Chile, que a través de redes sociales expresaron su desazón.

“Aún no vuelve de su lesión. Pésimo partido del stopper, impreciso e inseguro“, “Todavía no le puedo encontrar el brillo al Nico Ramírez” y “Lo de Nico Ramírez hoy es horrible“, fueron parte de los comentarios en X.

Cabe destacar que el jugador mencionado no fue parte del último encuentro de los azules, que terminó en empate 2-2 contra Lanús por Copa Sudamericana. En su lugar estuvo Fabián Hormazábal, que comenzó desde la banca ante la UC.

