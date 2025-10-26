Universidad de Chile visita a Universidad Católica en el nuevo Claro Arena donde Gustavo Álvarez determinó un equipo mixto guardando algunos jugadores para lo que será la revancha ante Lanús el jueves 30 de octubre en Argentina.

Los azules informaron que Matías Sepúlveda no fue citado para el Clásico Universitario al sufrir un desgarro muscular isquiotibial y que se encuentra en rehabilitación.

Más allá de la ausencia del Tucu, lo que llamó la atención es la ausencia del otro Tucu, Rodrigo Contreras, y también del lateral izquierdo que terminó como titular ante Lanús, Felipe Salomoni.

Respecto al delantero, lleva tres partidos afuera: Palestino, Lanús y ahora Universidad Católica.

Pese a que no fue informada su situación de salud, Rodrigo Contreras viene con molestias y el DT Gustavo Álvarez no quiso arriesgarlo.

Rodrigo Contreras fue el héroe de la U ante la UC en la primera rueda.

En el caso de Felipe Salomoni, no terminó bien el partido ante Lanús, y frente a la situación de Matías Sepúlveda, también el estratega prefirió no arriesgarlo.