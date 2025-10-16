Universidad Católica tendrá un importante duelo este fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar en la quinta región, con el objetivo de sumar una victoria para lo que será su firme lucha por el Chile 2.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado con todo en estos días para llegar bien aspectados a este compromiso, en el que saben que tienen la oblifgación de sumar los tres puntos.

En este compromiso, el entrenador de la ‘Franja’ contará con dos importantes bajas para este partido, las que son de Gary Medel y Diego Valencia, quien por acumulación de tarjetas amarillas, quedaron fuera de este duelo, pero contará con el retorno esperado de Clemente Montes.

De esta forma, la Universidad Católica saltaría a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Alfred Canales y Cristian Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Eduard Bello en el ataque.

Montes vuelve en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Everton de Viña del Mar y la Universidad Católica este domingo 19 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.