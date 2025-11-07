Universidad Católica vive hoy un gran presente dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ están muy bien aspectados en el torneo y en esta recta final se ilusionan con poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.

Esta situación sin duda que la empiezan a manejar dentro del conjunto de la ‘Franja’, en la que se planifican pensando en volver a una competencia internacional, siendo esta la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

Por esto, en el conjunto ‘Cruzado’ ya comenzaron a mirar lo que es el mercado de pases para poder reforzar su plantel para el 2026, en la que su entrenador Daniel Garnero ya ha manifestado el deseo de aquello y espera nuevos nombres para incrementar su plantilla.

Sobre dicho punto, en los últimos días una importante información se ha dado a conocer desde Argentina, en la que el conjunto de la precordillera estaría siguiendo de muy cerca a un viejo conocido del fútbol chileno para reforzar el plantel en la próxima temporada.

La UC pone los ojos en Mazzantti

El medio partidario del club Independiente de Avellaneda ‘La Voz del Diablo’ señaló en su cuenta de Instagram que el delantero del equipo argentino, Walter Mazzantti estaría en el radar de la UC para lo que es la temporada 2026.

“Walter Mazzantti es uno de los nombres que tiene la Universidad Católica de Chile para reforzarse en el próximo mercado de pases. Los Cruzados no verían mal su incorporación tras su paso en Huachipato y su actualidad en Independiente”, informaron.

El atacante argentino de 29 años no ha tenido un paso como el que esperaba en Independiente, en el que llegó como una gran figura para el equipo, pero que no ha podido mostrar su mejor versión en los ‘Diablos Rojos’.

Las próximas semanas sin duda serán importantes para poder conocer lo que será el desenlace de este rumor en la Universidad Católica, en donde esperan reforzarse de muy buena forma para el 2026 y Mazzantti sería un muy buen nombre.

