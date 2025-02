Universidad Católica tuvo una desastrosa presentación el día de ayer en Quillota, donde fue sorprendido por San Luis a los pocos segundos de iniciado el primer tiempo y nunca se pudo poner de pie.

Si bien en el epílogo del compromiso la UC descontó y amagó un agónico empate, nada de eso sucedió y San Luis de Quillota se quedó con el encuentro válido por la segunda fecha de la Copa Chile.

La UC sufrió fea derrota ante San Luis de Quillota. | Foto: Photosport

Miguel Ángel Neira, histórico del cuadro cruzado, desmenuzó lo que dejó la caída cruzada frente a los quillotanos en diálogo con Bolavip Chile: “Con el equipo que tiene la Católica no podemos aspirar a más que esto. Mientras no tengamos un 10, el equipo va a ser un desastre porque a Zampedri no le llega ninguna pelota”, dijo.

En esa misma línea, Neira pide a un conductor en la UC para que haga jugar al equipo: “Necesita un jugador que maneje los tiempos, que haga jugar a los demás. Es un equipo mediocre que va empatar, perder, pero no va a ser un equipo potente”, sumó.

En el cierre, Neira le dejó una dura crítica a Tiago Nunes por la posición del campo en donde ubicó a Agustín Farías, quien vio la tarjeta roja en la segunda etapa: “No puede poner un tipo que siempre que jugó de volante salió elegido como mejor jugador y ahora lo pone de central, no entendí esa decisión”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Universidad Católica volverá a ver acción en la Copa Chile el próximo viernes 7 de febrero cuando, a partir de las 8:30 de la noche, tenga que recibir a Unión La Calera en el Estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 3 del Grupo D de la Copa Chile 2025.