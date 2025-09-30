Universidad Católica pudo tener otro entrenador. Si bien el elenco precordillerano cuenta con Daniel Garnero entre sus filas, la directiva del club conversó con un viejo conocido en el país.

¿Su nombre? Pablo Sánchez. En conversación con TNT Sports, el estratega detalló por qué no arribó a San Carlos de Apoquindo. Las conversaciones estuvieron avanzadas.

Según afirmó, tuvo charlas con la cúpula de la institución, pero finalmente la negociación no llegó a su última instancia: cruzar los documentos para ser presentado como flamante DT.

“Fue real. Me junté con Tati Buljubasich y con el presidente del club. Tuvimos una reunión muy interesante, pero al final se decidieron por otro entrenador”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Esta vez no me tocó, pero estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta. Que un club tan importante decida escucharme, para mí ya es un gran paso como entrenador“.

Pablo Sánchez fue opción en Universidad Católica. Sin embargo, el club se inclinó por Daniel Garnero.

Vitamina Sánchez espera otra oportunidad… ¿En Universidad Católica?

Finalmente, el director técnico confesó que desea retornar a Chile. Actualmente, se encuentra sin club tras pasar por Liga Universitaria de Quito entre 2024 y 2025. Dejó el cargo en mayo.

“Trabajé en Chile por más de 12 años y claramente me gustaría dirigir un equipo grande. Es el sueño de todos los entrenadores, sobre todo cuando se instalan en un mercado”, cerró.