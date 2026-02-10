El mercado de pases del fútbol femenino chileno sumó un movimiento que no pasó desapercibido y que rápidamente generó reacciones. ¿Cuál fue? Universidad de Chile incorporó a su plantel 2026 a una ex capitana de Universidad Católica que vuelve al país tras su experiencia en el extranjero.

Se trata de la seleccionada chilena Catalina Figueroa, quien esta temporada vestirá la camiseta de la U luego de su paso por Fundación Albacete, en España.

La defensora de 22 años retorna al balompié nacional después de una etapa internacional que se vio interrumpida debido a una lesión en la espalda, situación que motivó su desvinculación del elenco español.

Catalina Figueroa ya fue presentada como nueva jugadora de la U | FOTO: Universidad de Chile

Catalina Figueroa vuelve al fútbol chileno de la mano de U

Más allá de no tratarse de un traspaso directo desde Las Cruzadas a Las Leonas, el arribo de Figueroa al Centro Deportivo Azul (CDA) genera especial atención por su pasado reciente en la UC, club donde fue capitana y referente, consolidándose como una de las líderes del plantel cruzado.

Desde lo deportivo, su incorporación representa un refuerzo de peso para el conjunto azul. Figueroa aporta experiencia internacional, liderazgo y recorrido en la Selección Chilena, elementos que la U busca potenciar en una temporada donde aspira a ser protagonista a nivel local y en la Copa Libertadores.

De esta manera, las dirigidas por Cristóbal Jiménez han confirmado siete incorporaciones: Maite Avello, Gisela Pino, María Silva, Kathalina Guerrero, Martina Funck, Lauryn Morales y ahora Catalina Figueroa.

En síntesis…