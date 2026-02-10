El pasado sábado Colo Colo consiguió su primer triunfo de la temporada, venciendo por 2-0 a Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, donde fue titular el gran referente de los albos, Arturo Vidal.

Pero los goles llegaron tras la sustitución del King, quien fue reemplazado a los 70 minutos por el juvenil Leandro Hernández.

El volante de 35 años abandonó la cancha, se puso el peto, pero no se quedó sentado, sino que se ubicó a la par del entrenador Fernando Ortiz a dar instrucciones a sus compañeros, lo que generó una incómoda situación para el técnico argentino.

La imagen no pasó desapercibida y el periodista Rodrigo Herrera, en conversación con BOLAVIP, advirtió al estratega del riesgo que podría significar dejar pasar estas acciones del bicampeón de América.

“Si bien Vidal siempre ha hecho lo mismo y con (Jorge) Almirón pasaba exactamente lo mismo, igual él daba muchas instrucciones. Pero me parece a mí que ahí con la venia de Almirón, le daba la pasada para que él permitiera gritarle a los compañeros, darle instrucciones y todo lo que eso representa”, comenzó recordando.

“Pero hoy día, entendiendo que la relación no es la misma, con las tensiones que se han expuesto entre Ortiz y Vidal, la verdad que llama mucho la atención. Porque da la impresión que Ortiz tiene la facultad de sacar a Vidal en el campo de juego, pero lo coloca en la banca y ahí es Vidal el que reemplaza a Ortiz”, lanzó Herrera.

“La gran duda es ver si esas instrucciones que da Vidal, que sabemos que él tiene la idea y la proyección de ser el entrenador, son coherentes con lo que les dijo en la charla el mismo Ortiz o cambia también esas reglas del juego, entendiendo que Vidal es un liderazgo que está por encima del de Ortiz en el camarín”, indicó.

En esa línea, el ex rostro de Mega puso en duda si los jugadores le hacen más caso al entrenador o al ex Barcelona.

“Entonces, Ortiz dando instrucciones, Vidal dando instrucciones… ¿a quién le van a hacer más caso los juveniles de Colo Colo, los que llevan un tiempo y conocen a Vidal? Evidentemente que el peso específico mayor se lo lleva Arturo Vidal y eso puede volverse peligroso”, advirtió el comunicador.

Arturo Vidal dando instrucciones al borde de la cancha. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

