Preocupación para Daniel Garnero: revelan que figura de la UC recibe interés desde Argentina y Europa

El futbolista de la UC recibió consultas desde Argentina y Europa, aunque por ahora su intención es seguir en la precordillera hasta fin de año.

Universidad Católica atraviesa un momento importante en la temporada 2026. Los Cruzados siguen peleando en la fase de grupos de la Copa Libertadores y también buscan consolidarse en la Liga de Primera bajo el mando de Daniel Garnero.

En medio de ese escenario, varios jugadores del elenco precordillerano han elevado considerablemente su nivel, transformándose en piezas fundamentales dentro del esquema del técnico argentino y despertando interés fuera del país.

Uno de los futbolistas que más ha llamado la atención durante las últimas semanas es Clemente Montes, pues el delantero vive un gran presente con la camiseta de la escuadra de la Franja.

El oriundo de Vitacura ha disputado 19 partidos con la camiseta cruzada, registrando 5 goles y 5 asistencias | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Clemente Montes comienza a aparecer en la órbita de clubes extranjeros

Según reveló el medio partidario Punto Cruzado, el atacante de 25 años recibió sondeos desde un club argentino y también desde dos equipos europeos.

Eso sí, desde el citado medio aclararon que “si bien no hay claridad sobre los clubes europeos, no serían de ninguna de las cinco ligas top de Europa”.

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Además, la información apunta a que por ahora el formado en la UC no tiene intenciones de salir de la precordillera en este mercado. “Ninguno de estos tres intereses actualmente ha seducido del todo al delantero, quien tiene como prioridad seguir en la precordillera hasta final de año”, señalaron.

En la UC ya son conscientes de que su buen momento comenzó a despertar atención fuera de Chile, aunque también se toman con tranquilidad los intereses que han aparecido en torno al atacante cruzado.

En resumen…

Clemente Montes atraviesa un gran momento en Universidad Católica y su rendimiento ya comenzó a despertar interés desde el extranjero, con sondeos provenientes de Argentina y Europa.