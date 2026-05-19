“No es capaz de parar una pelota”: Piden la suplencia definitiva de Israel Poblete en Universidad de Chile

El periodista Rodrigo Valdés protagonizó un debate caliente en 'Balong' y pidió la suplencia de Israel Poblete.

Universidad de Chile hizo un partido para el olvido el domingo pasado en El Salvador y cayó por la cuenta mínima ante Cobresal, equipo que se impuso con un descomunal golazo de tiro libre de Steffan Pino.

Uno que no hizo un buen compromiso ante los nortinos fue Israel Poblete, quien fue apuntado por el periodista Rodrigo Valdés en ‘Balong’ y pidió que de ahora en adelante vaya al banco de suplentes.

“El que tiene que salir es Poblete. Ahí está el error del entrenador si Aránguiz no puede estar fuera. Si sabemos que los jugadores que tienen una trayectoria van a jugar siempre y él viene de un año y medio bueno”, comenzó diciendo.

Piden la salida de Poblete. | Foto: Photosport

En esa línea, el comunicador refutó al panel y lanzó: “Me están analizando el fútbol por movimientos. Poblete no es capaz de parar una pelota, de qué sirve si se mueve 40 metros. No te para una pelota y juega solo por intensidad”.

“¿O sea vamos a premiar el fútbol por intensidad? Cortémosla con el verso de que los movimientos y la amplitud. Para mí tiene que comer banca en este minuto”, sentenció sobre el mediocampista.

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¿Se mantendrá como titular para el próximo partido? Fernando Gago tiene harto tiempo para pensar en el once inicial de la U, ya que el Romántico Viajero recién volverá a las canchas el próximo sábado 30 de mayo ante Deportes Concepción.

En síntesis

Cobresal venció 1-0 a la Universidad de Chile con gol de Steffan Pino.

El periodista Rodrigo Valdés criticó a Israel Poblete y pidió que sea suplente.

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