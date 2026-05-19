Celebra Daniel Garnero: figura de Boca Juniors se perderá el partido ante la UC por sanción de Conmebol

Además de perderse el compromiso ante la UC, el futbolista de Boca también recibió una multa económica de tres mil dólares por parte de la Conmebol.

En Universidad Católica comienza a mirar con atención todo lo relacionado con Boca Juniors pensando en la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

En caso de no derrotar a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena, el cuadro dirigido por Daniel Garnero se jugará gran parte de sus opciones de clasificación a los octavos de final ante el elenco argentino en La Bombonera-

En ese contexto, cualquier baja en el conjunto Xeneize aparece como una noticia importante para los Cruzados, más aún considerando que Boca pelea punto a punto con la UC en una zona que llega completamente abierta a la recta final de la fase grupal.

Santiago Ascacíbar le da un dolor de cabeza a Boca Juniors

Y durante las últimas horas se confirmó una sensible ausencia para el cuadro trasandino. Se trata de Santiago Ascacíbar, quien fue castigado con dos partidos de suspensión por la Conmebol tras la expulsión sufrida en el encuentro ante Barcelona SC.

El exmediocampista de Estudiantes de La Plata recibió la sanción debido a la gravedad de la infracción cometida sobre Milton Céliz, a quien impactó con una patada en la cabeza durante dicho compromiso.

Esta fue la infracción de Ascacíbar que lo dejó fuera del partido ante la UC | FOTO: Captura

Publicidad

Además del castigo deportivo, el ente rector del fútbol sudamericano también determinó una multa económica de tres mil dólares contra el futbolista. Según se informó, el monto será descontado directamente de los ingresos que Boca debe percibir por concepto de derechos de televisación y patrocinios.

De esta manera, Garnero toma nota de una baja importante en elenco que dirige Claudio Úbeda de cara al decisivo enfrentamiento entre ambos equipos por la Libertadores.

En resumen…

Santiago Ascacibar fue suspendido por dos partidos por la Conmebol y no podrá estar presente en el duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica por la Copa Libertadores.