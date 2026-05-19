No solo ESPN: el canal de TV abierta que transmitirá la UC vs. Barcelona SC por Copa Libertadores

El encuentro entre la UC y Barcelona se disputará este jueves en el Claro Arena y podría ser determinante para el futuro del Grupo D.

Universidad Católica se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada. El cuadro Cruzado recibirá a Barcelona de Guayaquil por la penúltima fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un duelo clave para seguir soñando con los octavos de final.

El equipo dirigido por Daniel Garnero llega en plena pelea por la clasificación en una zona tremendamente ajustada, donde cada punto puede marcar diferencias de cara a la última jornada del certamen continental.

Por lo mismo, existe mucha expectativa entre los hinchas cruzados para saber dónde podrá verse el compromiso ante el elenco ecuatoriano, especialmente considerando la importancia que tiene el encuentro para el futuro de la UC en el torneo.

En la ida, la UC derrotó como visitante a Barcelona SC por 2 a 1 en la fecha 3 | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Lo cierto es que durante las últimas horas ya quedó definido el canal de televisión abierta que transmitirá el cotejo, una noticia muy esperada por los fanáticos precordilleranos.

¿A qué hora juega U. Católica vs Barcelona?

El encuentro de Copa Libertadores será este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas, en el Claro Arena.

¿Dónde y cómo ver por TV a U. Católica vs. Barcelona SC?

El duelo entre la UC y Barcelona podrá ser visto en TV abierta por Chilevisión, así como también por el YouTube del canal y sus plataformas digitales.

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Los relatos estarán a cargo de Claudio Palma, mientras que Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera serán los comentaristas y Juan Vera reportará desde la cancha.

Además, el duelo también podrá verse a través de ESPN 5 y vía streaming mediante Disney+ Premium.