Un histórico de Universidad Católica fue tentado para cruzar la vereda, pero le dijo no a Colo Colo. ¿La razón? Prefirió seguir vistiendo los colores del elenco precordillerano.

¿De quién se trata? Levantó 10 trofeos con la UC y le puso punto final a su carrera con la mente tranquila: fue capitán en reiteradas ocasiones y se convirtió en un referente institucional. Ese es el caso de Germán Lanaro.

En los micrófonos de TNT Sports, el recordado zaguero argentino destapó que los albos quisieron quedarse con sus servicios. Sin embargo, le cerró la puerta al club de Macul.

“Me llamó Pablo (Guede) en ese momento. Él para mí es una referencia. Pero yo ya tenía claro qué quería y dónde quería estar“, comenzó señalando el multicampeón con la UC.

Luego, detalló la importancia de Mario Salas en su decisión y agregó: “No me dio ni chance a pensarlo. No es que conversáramos del tema directamente, se enteró por la prensa y me dijo: ‘Yo te quiero acá y quiero que te quedes‘”.

Germán Lanaro rechazó a Colo Colo: se mantuvo en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

No escuchó a Colo Colo: el paso de Germán Lanaro por Universidad Católica

El defensor central arribó en 2015 a San Carlos de Apoquindo y se mantuvo allí hasta 2022. Logró disputar una totalidad de 189 compromisos y anotar en nueve ocasiones.

Su palmarés es para considerar: registró seis títulos de Primera División y cuatro de la Supercopa de Chile. Con dicho respaldo, se situó en una parte privilegiada de la historia de la UC.

