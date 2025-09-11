Universidad Católica mantiene en incertidumbre la continuidad de Fernando Zampedri. El mítico delantero aún no concreta su renovación con el conjunto de San Carlos de Apoquindo.

A pesar de que concluye su vínculo en diciembre de 2025, la directiva de la UC y el destacado atacante no han llegado a acuerdo para extender su estadía en la institución.

¿La razón? Fue revelada por el periodista Bruno Sampieri. El comunicador entregó detalles de las negociaciones entre ambas partes: hay un punto en el que no ha existido consenso.

Según detalló la fuente mencionada, el futbolista desea renovar por dos años más con la UC, pero la cúpula institucional solo le ofrece una temporada más de contrato.

Ante tal situación, el seleccionado chileno aún no ha respondido a la oferta que tiene sobre la mesa. Sin embargo, no habría de qué asustarse: el Toro Zampedri continuaría en la precordillera.

Si bien aún no ha estampado la firma, hay esperanza de que las diferencias sean solucionadas cuanto antes. Hay tiempo de sobra para ponerse de acuerdo y seguir trabajando juntos en Las Condes.

Fernando Zampedri continúa trabajando en su renovación con Universidad Católica. (Photosport)

El 2025 de Fernando Zampedri en Universidad Católica

Durante la presente temporada, el goleador histórico de la UC ha disputado un total de 23 encuentros. En dichos compromisos, ha logrado anotar en 13 ocasiones y asistir en dos oportunidades.