Universidad Católica comienza a alistarse para volver a la competencia dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se mantienen con todo su foco en lo que es la lucha por un cupo a competiciones internacionales, en la que sueña capturar un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Por esto, el equipo comandado por Daniel Garnero ya piensa en lo que será su partido ante Deportes Limache por la 23° fecha del torneo nacional, el cuál se disputará en el Estadio Lucio Fariña.

Para lo que es este importante duelo para la UC, el entrenador tiene un problema gigantesco el cuál debe solucionar, en la que no podrá contar con piezas cruciales en su equipo.

En este partido, el DT de los ‘Cruzados’ no podrá contar con la presencia de los defensores, Branco Ampuero y Eugenio Mena, quienes por acumulación de tarjetas amarilla, no dirán presente ante Limache.

Ampuero será baja en la UC | Foto: Photosport

Estas bajas sin dudas que son fundamentales para Garnero en la Univerisdad Católica, en la que en estos días trabaja a full para encontrar a los reemplazos ideales en el onceno.

Las posibles bajas sub 20 en la UC

Además, Garnero también podría contar con las bajas de los jugadores que forman parte de la Selección Chilena sub 20 en su preparación al Mundial, en donde la UC no cuenta con Martín Contreras, Sebastián Arancibia, Diego Corral y Juan Francisco Rossel.

Desde la Universidad Católica buscarán pedir un persmiso a la Selección Chilena sub 20 para ver si existe la posibilidad de poder contar con algunos de estos jugadores, algo que se podrá dilucidar en los próximos días.