Una figura del fútbol chileno está en la órbita de los grandes. ¿Cuál es su nombre? Matías Palavecino. Ante ello, un ídolo de Universidad Católica pidió tenerlo entre ceja y ceja para 2026.

Según adelantó Jorge “Coke” Hevia, el jugador de Coquimbo Unido despertó el interés de un elenco de la capital. Sin embargo, el periodista no detalló de qué escuadra se trata.

Es por tal situación que Miguel Ángel Neira le envió un recado a la dirigencia de la UC: puede ser una gran alternativa en el siguiente mercado de fichajes. Así lo planteó en conversación con BOLAVIP Chile.

“Es un buen jugador, es buenísimo. Pero mi duda es si jugará bien en un equipo grande, como le ha pasado a muchos. Es distinto jugar en Coquimbo, donde todos le pasan la pelota, a jugar en Católica, Colo Colo, o la U“, señaló.

En dicha línea, el referente de la UC agregó: “¿Quién lo puede contratar? La Católica nomás. Si la U tiene un ’10’, Colo Colo también tiene ’10’. ¿Para qué? Ojalá que lo contraten“.

Finalmente, advirtió que –pensando en el jugador de 27 años– cualquiera de las opciones sería buena para su futuro. “Sería ideal que llegue a uno de esos tres equipos, porque son equipos grandes“, concluyó.

Matías Palavecino lucha por el título con Coquimbo Unido. ¿Universidad Católica irá por él?

¿Se interesará la UC? El 2025 de Matías Palavecino

Durante esta temporada, el futbolista trasandino ha jugado 31 encuentros con la camiseta de Coquimbo Unido. En dichos compromisos, ha logrado aportar con seis goles y 11 asistencias.