El entrenador argentino, Ariel Holan vive de un gran presente hoy en día dentro del fútbol de Argentina siendo el estratega de Rosario Central, en la que en este 2025 ha tenido un rendimiento descomunal con el ‘Canalla’.

En la reciente fecha del fútbol argentino, Rosario Central logró una importante victoria ante Vélez Sarsfield por 2-1 en condición de visitante, en la que alcanzó los 21 puntos en estas 12 fechas.

Con este resultado, el elenco que comanda Holan se mantiene firme en la lucha por el liderato del Grupo B en el torneo argentino, en donde está dos puntos por debajo de Deportivo Riestra.

Dentro de lo que ha sido esta temporada, Ariel Holan ha tenido un importante registro con el ‘Canalla’ en este 2025, en la que durante el torneo del segundo semestre en Argentina, no ha sabido de derrotas en estas 12 fechas.

Es más, el equipo del ex Universidad Católica es el único club invicto en este segundo semestre dentro del torneo argentino, algo que sin duda lo ha llevado a recibir grandes elogios por su trabajo y lo catalogan como uno de los mejores DT del fútbol argentino.

Holan vive un gran presente en Argentina | Foto: Getty Images

Holan se repone de su mal pasar en la UC y Barcelona

El entrenador argentino no había podido hilar buenas campañas en lo que fueron sus anteriores clubes, en la que salió con bastantes críticas en su segundo ciclo de la Universidad Católica debido a los malos resultados, en la que no cosechó ningún título.

Luego, el DT se animó al desafío del Barcelona de Ecuador, club en el que tampoco pudo obtener buenos números y también terminó dejando la institución por malos resultados.

En este 2025, Holan espera seguir con su buen rendmiento al mando de Rosario Central, en la que junto a Ángel Di María como su gran figura en el equipo, espera gritar campéon con el ‘Canalla’ en este torneo argentino.