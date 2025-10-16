Universidad Católica se encuentra en la recta final de la temporada 2025 del fútbol chileno, en la que los ‘Cruzados’ tienen todo el foco puesto en lo que es su lucha por el Chile 2 para poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores.

A pesar de esto, en el conjunto de la ‘Franja’ ya se empiezan a ver temas pensando en la próxima temporada, en donde la dirigencia comienza a organizar lo que puede ser el plantel de Daniel Garnero.

En las últimas horas, se entregó una importante noticia por una gran figura de la Universidad Católica, quien permanecerá en el club para lo que será la temporada 2026.

Jhojan Valencia renueva en la UC

El periodista nacional, Jorge Cubillos informó en TNT Sports, de que el volante colombiano, Jhojan Valencia consiguió la renovación automática con la Univerisdad Católica y seguirá siendo parte del club.

Jhojan Valencia seguirá en la UC | Foto: Photosport

El mediocampista de 29 años cumplió la cantidad de minutos que estipulaba su renovación de contrato y por esto se mantendrá defendiendo la camiseta de la UC por una temporada más.

La Univerisdad Católica ya empieza lentamente a organizar lo que será la temporada 2026, en donde ya hay nombres como los de Jhojan Valencia que aseguran su estancia en el club.