Universidad Católica ya piensa en 2027 y pone los ojos en una importante figura del fútbol chileno

Universidad Católica se volvió a prender con todo dentro de la Liga de Primera y puntualmente en lo que es su lucha por el Chile 2, en la que hoy en día se encuentra en la segunda posición de la tabla de posiciones tras el triunfo por 3-2 ante O’Higgins de Rancagua.

Sobre esto, en el conjunto de la ‘Franja’ se ilusionan con todo en poder obtener el cupo a la Copa Libertadores 2027, para volver a decir presente en una competencia internacional.

Si bien desde la UC aún no se sabe que sucederá en lo que será la temporada 2027, en el club ya empiezan a ver lo que será el próximo mercado de pases, en la que pone los ojos en un importante figura del fútbol chileno.

La UC pone los ojos en Arnaldo Castillo

Castillo en la mira de la UC | Foto: Photosport

En las últimas horas, la periodista Francisca Vargas informó en el programa ‘Pauta de Juego’ de Radio Pauta, en el que desde la Universidad Católica ya estarían acercando posturas con el atacante paraguayo-chileno, Arnaldo Castillo para la próxima temporada.

El goleador de O’Higgins de Racangua finaliza contrato con el conjunto ‘Celeste’ a final de temporada y gracias a su gran temporada, ya empieza a llamar la atención de diversos equipos para el 2027.

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Si bien quedan muchos meses para finalizar el año, desde la Universidad Católica ya empiezan a mirar el mercado y buscarán la llegada en la próxima temporada del goleador de O’Higgins.