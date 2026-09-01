“Me echan a la mier…”: Daniel Garnero estalla en conferencia tras el triunfo de la U. Católica

Universidad Católica logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ vencieron por 3-2 a O’Higgins de Rancagua y se metieron firne en la lucha por el Chile 2 tras pasar a la Universidad de Chile en la tabla de posiciones.

Tras este duelo, el DT de los ‘Cruzados’ Daniel Garnero conversó con los medios en conferencia de prensa y analizó lo que fue este compromiso, en el que sorprendió a todos con lo que fueron sus dichos después de este agónico triunfo.

“Pero tiene los resultados, este es un juego en el que si pierdo dos partidos, me echan a la mierda. Si ganas, puedes corregir, mejorar. No hicimos el mejor partido, le dimos la posibilidad al rival de manejar el partido. Tenemos que corregir, pero el resultado termina siendo importante”, partió señalando Garnero.

Siguiendo en su línea, el estratega se mostró algo molesto con los medios a la hora de analizar este partido, en la que siente que existe una mayor exigencia con su equipo a la hora de jugar, haciendo una importante comparación.

Garnero habló tras el triunfo de la UC | Foto: Photosport

“Me encanta cuando quieren analizar. Cuando no jugamos muy bien, hay una profundidad de análisis terrible. En otros equipos no veo eso. Cuando sacan resultados está todo bárbaro”. remarca.

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Finalmente, Garnero destacó de gran forma lo que es la capacidad de reacción que tiene el equipo de la Universidad Católica, en la que a pesar de no haber sido superior a su rival, logró vencer a su rival y quedarse con tres puntos claves.

“Este es un equipo que ante la adversidad reacciona y eso es muy bueno. Nos pasó en gran parte del torneo, pero no es nuestro objetivo. Nosotros queremos proponer, manejar el resultado, pero nos cuesta. El equipo se entrega, reacciona, va en búsqueda, y a veces encuentra”, cerró.