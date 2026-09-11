Claudio Borghi se cansa de Manuel Pellegrini y propone a este DT para La Roja: “Tiene todas las condiciones”

El ex jugador y DT, Claudio Borghi pide a este entrenador para la Selección Chilena.

La Selección Chilena sigue en lo que es su importante misión de conseguir un nuevo director técnico para lo que será un nuevo proyecto, en donde la dirigencia aún busca a un nombre para que tome el mandato de la banca técnica, la que hoy dirige Nicolás Córdova.

Sobre este tema, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó a su gran candidato para la banca de la Selección Chilena, en la que propone a Nicolás Diez.

“Tiene buenas conclusiones, conoce Chile, trabajó con (Jorge) Sampaoli, fue jugador y vivió bastante acá. Está haciendo un trabajo muy bueno“, comienza señalando Borghi.

Siguiendo en su analogía, el ‘Bichi’ dejó una broma sobre Nicolás Diez, con la intención de que el DT no deje Argentinos Juniors, club que dirige hoy el estratega y es el club de Claudio Borghi.

Borghi propone a Diez para La Roja | Foto: Getty Images

“Tengo referencias que es muy mala gente y yo no lo recomiendo (risas)”, fue lo que indicó el ‘Bichi’.

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Concluyendo, Borghi retomó la seriedad de esta solicitud y reconoce que Nicolás Diez ha hecho un gran trabajo en Argentinos Juniors y que hoy tiene todo para poder ser el nuevo estratega de la Selección Chilena.

“Lo está haciendo bien Nico, en un momento lo quiso Racing también. Si usted me dice que es recomendable, yo digo al 100%. Tiene todas las condiciones para poder venir”, cerró.