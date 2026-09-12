Colo Colo sorprende y le da una mano a Santiago Wanderers Sub 20 antes de la final Intercontinental

Colo Colo le dará una mano a Santiago Wanderers a días de su gran final ante el Real Madrid.

Santiago Wanderers sub 20 se alista para lo que será un importante desafío en los próximos días, en donde los ‘Caturros’ en su rol de último campeón de la Copa Libertadores de la categoría se enfrentarán ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental sub 20.

Este duelo sin duda que será histórico para el conjunto de la quinta región, quienes ya se preparan con todo para lo que será este importante duelo, en la que buscan seguir haciendo historia y levantar este título en el Estadio Santiago Bernabéu.

Antes de este importante duelo, el conjunto ‘Caturro’ recibió una tremenda noticia en las últimas horas, en la que antes de emprender viaje a España, tendrán un gran apretón de manos previo a la final ante el Real Madrid.

Amistoso con el primer equipo de Colo Colo

Santiago Wanderers se prepara para su gran desafío | Foto: Instagram

En las últimas horas, el periodista Cristián Alvarado informó en su cuenta de ‘X‘, que Santiago Wanderers sub 20 se enfrentará el lunes 14 de septiembre ante el primer equipo de Colo Colo en un encuentro amistoso previo a la final Intercontinental.

“Colo-Colo tendrá una práctica de fútbol con Santiago Wanderers Sub 20 el lunes en el Monumental (los caturros se preparan para jugar ante el Real Madrid). El partido tendrá dos tiempos de 40 minutos y CC jugará con los jugadores que sumen pocos minutos el domingo”, informó el comunicador.

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Este duelo sin duda que le servirá al conjunto ‘Caturro’ para llegar de la mejor forma a la final de la Copa Intercontinental, en la que enfrentará a Colo Colo, hoy el líder por amplia diferencia de la Liga de Primera.

De esta forma, Santiago Wanderers sub 20 vivirá días de alto impacto, en la que esperan llegar de la mejor forma a este gran desafío ante el Real Madrid, en donde tienen como gran objetivo quedarse con la Copa Intercontinental.

Colo-Colo tendrá una práctica de fútbol con Santiago Wanderers Sub 20 el lunes en el Monumental (los caturros se preparan para jugar ante el Real Madrid). El partido tendrá dos tiempos de 40 minutos y CC jugará con los jugadores que sumen pocos minutos el domingo @adnradiochile — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 11, 2026