Daniel Garnero y su contundente mensaje a Gary Medel en la U. Católica: “No queremos que…”

El entrenador de la UC, Daniel Garnero le dejó este importante y claro mensaje a Gary Medel.

Universidad Católica tiene un importante desafío dentro de la Liga de Primera este fin de semana, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Palestino en un duelo de alto impacto por lo que es la lucha por el Chile 2 dentro del torneo.

En la previa a este duelo, el entrenador de la UC, Daniel Garnero conversó con la prensa y fue consultado por la situación de Gary Medel, quien ha estado bastante inactivo en los últimos meses y dejó un preocupante mensaje en los últimos días, en donde el DT explicó su situación.

“Gary estamos tratando de que se ponga de la mejor manera posible, tuvo algunos inconvenientes físicos, alguno que otro más personal, tratamos de barajar ideas de nuevo y está tratando de incorporarse en los entrenamientos, eso nos pone muy contentos”, partió comentando Garnero.

Siguiendo en aquello, el estratega de la ‘Franja’ dejó un importante mensaje por el momento de Gary Medel, en la que avisó desde ya que el ‘Pitbull’ solo volverá a ver acción dentro del equipo cuándo esté al 100% en lo físico y futbolístico.

Garnero fue claro con Medel | Foto: Photosport

“Ojalá que sea lo antes posible (que vuelva), pero si lo que va hacer es que esté a 10 puntos, no queremos que Gary por querer estar esté antes, que se ponga 10 puntos y ahí vamos a meterlo de nuevo en la cancha”, declaró.

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Garnero y los próximos desafíos en la UC

Finalizando, Garnero se refirió a lo que será esta apasionante recta final dentro del torneo nacional, en la que sabe que el equipo debe mostrar una mejoría futbolística para lograr el objetivo de quedarse con el Chile 2, algo por lo que trabajará día a día.

“Nuestra prioridad es el próximo partido y pensamos mucho en el próximo partido llegar de la mejor manera, en el mejor estado posible, con mucha más seguridad, porque esto de los nueve puntos consecutivos nos tiene que dar una seguridad y confianza, de que no lo estamos haciendo del todo bien y ganamos, si nosotros lo hacemos bien, nosotros vamos a ganar, no tengo dudas”, cerró.