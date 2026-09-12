Universidad Católica confirma su formación para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera

Universidad Católica confirma su formación para su duelo crucial ante Palestino en la Liga de Primera.

Universidad Católica tiene hoy un importante desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Palestino, en un duelo crucial por el Chile 2 para ambos equipos.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero ha tenido una intensa semana junto a sus dirigidos, en la que trabajó para llegar de la mejor forma a este compromiso y en la que desea seguir estirando su racha de victorias.

En su duelo ante los ‘Tricolores’, el DT de la ‘Franja’ contará con dos importantes bajas en su equipo, en la que Clemente Montes y Daniel González no podrán estar disponibles por problemas físicos.

De esta forma, la alineación de la Universidad Católica para esta jornada será con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino en el mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

La UC quiere seguir con los abrazos | Foto: Photosport

El duelo entre Palestino y Universidad Católica se disputará este sábado 12 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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